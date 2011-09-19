〔路透调查〕希腊一年内违约机率达65%,但可望继续留在欧元区

路透伦敦9月16日电---一项周五公布的路透调查显示,若欧洲国家对希腊失去耐心,希腊可能在一年内违约,但其退出欧元区的机率仅不到20%.

由于希腊无法满足国际纾困方案所设定的财政目标,欧元区核心国家的挫折感日增,使得市场益发担心希腊会出现违约,甚至退出欧元区.

该项过去两天针对欧洲逾50名经济分析师所做的调查显示,希腊有65%的机率违约,且半数认为会在12个月内发生.

调查还显示,即便德国宪法法院实际上禁止德国的参与,但欧元区共同债券上路的机率仍有40%.许多分析师认为欧元区共同债券为解决债务危机的唯一选择.

"在没有措施确保希腊可持续获得流动性供应的情况下,债务违约可能是消除不断加剧的市场动荡的唯一方式."德国商业银行驻伦敦分析师Peter Dixon称.

调查中值还显示,分析师预计希腊退出欧元区的机率为18%.

欧元区领导人已表明为希腊债务问题寻求解决方法的决心,不使其退出欧元区.以新债换旧债是提案之一.但调查显示仅70-80%投资者可能参与该计画,远低于希腊设定的90%参与率.

分析师大致不看好欧元区共同债券会问世.欧盟执委会不久将提出如何发行共同债券的备选方案,但调查显示,德国坚持反对可能扼杀该计画.调查显示发行欧元区共同债券的机率为40%.

目前为止,欧洲央行通过其证券市场计画(SMP)对欧元区二线国家政府债券的支持有限.调查显示,欧洲央行SMP计画可能只执行了三分之二.分析师预计欧洲央行最後将投入约2,500亿欧元购买债券.

市场对于该计画将继续多久并无一致看法,但多数受访分析师认为将到明年某个时候结束.

无论如何,调查显示尽管欧洲央行根据SMP计画仍买进希腊债券,但该国还是很难避免违约. (完)