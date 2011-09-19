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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 10:41 BJT

《外汇动态》美元/韩元触及六个月高位;当局疑似进场干预

0229GMT---美元/韩元KRW=KFTC因中长期投资大户买进而触及六个月高位.交易员揣测韩国外汇当局在约1,120附近卖出美元/韩元,不过一些人士表示,尚未见到当局出手.

美元/韩元上涨0.7%至1,119.8,此前高见1,121.0,为3月24日以来最高.美元/韩元还有上涨空间,可能升向1,126.9,此为去年11月至8月跌势的61.8%回档位.

一些交易员表示,当局可能不会积极地阻止美元/韩元升势,以在全球经济放缓之际维持出口竞争力.

"在欧洲疑虑罩顶下,他们可能比较担心出口.他们或许不会在这个水准平白浪费银弹,"一国外银行交易员表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 蔡美珍

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