《外汇动态》美元/韩元触及六个月高位;当局疑似进场干预

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0229GMT---美元/韩元KRW=KFTC因中长期投资大户买进而触及六个月高位.交易员揣测韩国外汇当局在约1,120附近卖出美元/韩元,不过一些人士表示,尚未见到当局出手.
美元/韩元上涨0.7%至1,119.8,此前高见1,121.0,为3月24日以来最高.美元/韩元还有上涨空间,可能升向1,126.9,此为去年11月至8月跌势的61.8%回档位.
一些交易员表示,当局可能不会积极地阻止美元/韩元升势,以在全球经济放缓之际维持出口竞争力.
"在欧洲疑虑罩顶下,他们可能比较担心出口.他们或许不会在这个水准平白浪费银弹,"一国外银行交易员表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。