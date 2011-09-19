〔加拿大个股〕安大略证管会对中资企业Zungui Haixi展开审计调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月16日电---中国服饰及鞋业公司Zungui Haixi Corp ZUN.V周五说,上月该公司的审计人员提出会计疑虑之後,加拿大最高证券监管当局已开始对该公司进行调查.
Zungui Haixi Corp并未对安大略证券管理委员会(Ontario Securities Commission,OSC)的调查说明细节.OSC在周五对该公司股票发出暂停15天交易,而且立即生效直到该事件的听证会.
近来许多在北美地区上市的中资企业传出会计不正当行为,Zungui Haixi Corp是其中之一.该公司的审计者安永会计师事务所8月时暂停对该公司的审计工作,等待该事务所已经发现的某些议题完成调查.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。