〔加拿大个股〕安大略证管会对中资企业Zungui Haixi展开审计调查

路透9月16日电---中国服饰及鞋业公司Zungui Haixi Corp ZUN.V周五说,上月该公司的审计人员提出会计疑虑之後,加拿大最高证券监管当局已开始对该公司进行调查.

Zungui Haixi Corp并未对安大略证券管理委员会(Ontario Securities Commission,OSC)的调查说明细节.OSC在周五对该公司股票发出暂停15天交易,而且立即生效直到该事件的听证会.

近来许多在北美地区上市的中资企业传出会计不正当行为,Zungui Haixi Corp是其中之一.该公司的审计者安永会计师事务所8月时暂停对该公司的审计工作,等待该事务所已经发现的某些议题完成调查.(完)