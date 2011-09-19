〔英国个股〕BP将支付美国2,050万美元,和解权利金诉讼

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月16日电---美国内政部周五表示,BP (BP.L)将支付2,050万美元,以和解声称该公司在1986-2008年间,故意少付根据联邦及美国印第安租赁契约生产天然气应付权利金的诉讼.
政府指控BP和其子公司以不当申报和会计方式降低其需支付的权利金金额,违反了不实申报法.
这桩案件是由Harrold Wright于1996年告发.Wright已过世,其继承人可获得530万美元的和解金.根据美国联邦法,美国公民可为美国利益提出诉讼,并从罚锾或和解赔偿中分一杯羹.
今年稍早皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)也以230万美元,对一桩Wright提出的类似天然气权利金诉讼案达成和解.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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