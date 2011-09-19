〔英国个股〕BP将支付美国2,050万美元,和解权利金诉讼

路透华盛顿9月16日电---美国内政部周五表示,BP (BP.L)将支付2,050万美元,以和解声称该公司在1986-2008年间,故意少付根据联邦及美国印第安租赁契约生产天然气应付权利金的诉讼.

政府指控BP和其子公司以不当申报和会计方式降低其需支付的权利金金额,违反了不实申报法.

这桩案件是由Harrold Wright于1996年告发.Wright已过世,其继承人可获得530万美元的和解金.根据美国联邦法,美国公民可为美国利益提出诉讼,并从罚锾或和解赔偿中分一杯羹.

今年稍早皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)也以230万美元,对一桩Wright提出的类似天然气权利金诉讼案达成和解.(完)