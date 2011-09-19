〔日本个股〕三菱重工潜艇及飞弹等工厂的电脑网路遭攻击--读卖新闻

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月19日电---读卖新闻周一报导指出,三菱重工(7011.T)旗下打造潜舰、生产飞弹、以及制造核电厂零组件等工厂的电脑网路遭到黑客(骇客)攻击,这是日本国防产业首度成为攻击目标.
读卖新闻指出,在这次网路攻击事件中,该公司电脑系统中的资料已被窃取.
三菱重工发言人证实该公司遭到网路攻击,但该公司仍在进行调查中,包括可能外泄的资料.
读卖新闻表示,三菱重工东京总部、神户及长崎造船所、以及名古屋引导推进系统制作所等地发现约有80台电脑受到病毒感染.
报导引述未具名消息人士谈话称,神户造船所目前业务为打造潜舰,以及生产建造核电厂所需的零组件;长崎造船所则是生产护卫舰.名古屋工厂则生产导弹及火箭推进器.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。