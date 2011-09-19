〔路透调查〕日央行短观调查将显示企业恢复信心,但料下季仅缓慢改善

* 发布项:日本央行9月短观调查

* 发布时间:10月2日2350GMT

* 路透调查预估:大型制造业景气判断指数料为正2,6月为负9

路透东京9月16日电---路透调查显示,日本央行密切关注的短观调查料显示,日本大型制造业第三季对景气恢复信心,因其迅速修复3月震灾所中断的供应链,但他们预计第四季经济仅会缓步好转.

根据受访的23位分析师,日央行短观调查料将显示乐观情况有其限度,因日圆兑美元守在8月中旬所创纪录高点附近、欧洲陷入更严重的主权债务危机,且美国经济复苏缓慢.

9月短观调查料显示,大型制造业景气判断指数上升11点至正2,表明乐观者超过悲观者.但企业对12月景气判断指数的预期料为正3,显示其对短期前景心存谨慎.

大型企业可望维持3月止财年资本支出扩增4.2%的计画不变,因其在9月调查中倾向不调整预估值.

"正当日本出口厂商修复供应链,即将扩大对新兴国家外销之际,恰逢日圆升值及经济减缓的疑虑浮现,"第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示.

"对于源自欧洲的金融市场动荡,及美国放宽货币所导致的日圆持续升值,日本央行已提高警觉.该行可能检视短观调查结果,并关注美联储9月20-21日若放宽政策将对美元/日圆汇率可能造成的冲击,"他说.

一项路透调查显示,日本9月制造业信心连续第五个月改善,但复苏速度变得缓慢.[ID:nCN1966603]

央行短观景气判断指数是把看好景气之企业所占比重减去看坏景气之企业比重.

以下为经济分析师对短观调查的预估:

大型制造业 大型非制造业 资本支出

9月 12月 9月 12月

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中值 2 3 2 2 4.3

高 5 6 6 6 5.5

低 -1 -2 -1 -2 3.3

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