《外汇动态》亚洲央行卖元美元/日圆以外的亚币--交易员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0315GMT---交易员表示,见到韩国、印尼和菲律宾外汇当局卖出美元以抑止美元/日圆以外亚币的升势.其并称,新加坡金管局的代理银行也在卖出美元.
交易员表示,韩国外汇当局将美元/韩元KRW=KFTC限制在1,120,印尼央行在8,800水准卖出美元/印尼卢比IDR=ID.
"这完全要取决于央行愿意卖出多少美元.如果金额不多,美元/印尼卢比今天就可能突破8,900.如果印尼央行无法控制这波震荡,可能会因短线投资者的放大波动,拖累印尼卢比更加疲弱.最终将会打击到长线投资者,"一位雅加达的交易员表示.
交易员称,菲律宾自开盘即出手,新加坡金管局的代理银行则在1.2250出手卖出美元/坡元SGD=D3.
美元/坡元上涨1%,至1.2533,美元/韩元升0.6%至1,119.0,美元/印尼卢比上涨0.5%至8,800.(完)
--编译 戴素萍;审校 杜明霞
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。