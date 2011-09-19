《外汇动态》亚洲央行卖元美元/日圆以外的亚币--交易员

0315GMT---交易员表示,见到韩国、印尼和菲律宾外汇当局卖出美元以抑止美元/日圆以外亚币的升势.其并称,新加坡金管局的代理银行也在卖出美元.

交易员表示,韩国外汇当局将美元/韩元KRW=KFTC限制在1,120,印尼央行在8,800水准卖出美元/印尼卢比IDR=ID.

"这完全要取决于央行愿意卖出多少美元.如果金额不多,美元/印尼卢比今天就可能突破8,900.如果印尼央行无法控制这波震荡,可能会因短线投资者的放大波动,拖累印尼卢比更加疲弱.最终将会打击到长线投资者,"一位雅加达的交易员表示.

交易员称,菲律宾自开盘即出手,新加坡金管局的代理银行则在1.2250出手卖出美元/坡元SGD=D3.

美元/坡元上涨1%,至1.2533,美元/韩元升0.6%至1,119.0,美元/印尼卢比上涨0.5%至8,800.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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