《全球市场》亚洲股市、欧元下跌,欧债危机拖延不决令市场不安

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧元下跌约1%
* 欧债危机再度主宰市场
* S&P股指下跌1.6%,MSCI亚洲地区除日本以外地区股市指数下跌2.0%
* 市场对美国可能有更多宽松政策的臆测升温
* 布兰特原油下跌至每桶111.35美元,美国原油报每桶86.90美元
路透香港9月19日电---亚洲股市周一下跌,欧元挫低1%,投资人对欧洲政策制定者解决欧债危机未有进展感到不安.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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