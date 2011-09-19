版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 12:04 BJT

《全球市场》亚洲股市、欧元下跌,欧债危机拖延不决令市场不安

* 欧元下跌约1%

* 欧债危机再度主宰市场

* S&P股指下跌1.6%,MSCI亚洲地区除日本以外地区股市指数下跌2.0%

* 市场对美国可能有更多宽松政策的臆测升温

* 布兰特原油下跌至每桶111.35美元,美国原油报每桶86.90美元

路透香港9月19日电---亚洲股市周一下跌,欧元挫低1%,投资人对欧洲政策制定者解决欧债危机未有进展感到不安.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐