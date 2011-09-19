〔韩国个股〕三星电子向澳洲法庭对苹果提起反诉,指其侵犯无线专利权

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月19日电---韩国三星电子(005930.KS)已在澳洲反控苹果(AAPL.O)侵权,指苹果的iPhone和iPad产品侵犯了三星的无线专利.
三星电子上月因与苹果的全球专利争议,延後在澳洲推出最新版Galaxy平板电脑.
根据Samsung Electronics Australia公布的媒体声明稿,三星在9月16日向新南威尔斯登记处的澳洲联邦法庭提起告诉.
三星称苹果的iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPad 2侵犯了三星在澳洲拥有的七项专利,这些专利与无线通讯标准有关.
声明中说,苹果指控三星平板电脑Galaxy Tab 10.1所侵犯的专利是无效的,法庭应该予以撤销.
三星此前已在韩国、日本、德国对苹果提起专利反诉.
目前尚未取得苹果位于澳洲的发言人士对此事置评.(完)
--编译 李婷仪;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。