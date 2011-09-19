〔韩国个股〕三星电子向澳洲法庭对苹果提起反诉,指其侵犯无线专利权

路透悉尼9月19日电---韩国三星电子(005930.KS)已在澳洲反控苹果(AAPL.O)侵权,指苹果的iPhone和iPad产品侵犯了三星的无线专利.

三星电子上月因与苹果的全球专利争议,延後在澳洲推出最新版Galaxy平板电脑.

根据Samsung Electronics Australia公布的媒体声明稿,三星在9月16日向新南威尔斯登记处的澳洲联邦法庭提起告诉.

三星称苹果的iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPad 2侵犯了三星在澳洲拥有的七项专利,这些专利与无线通讯标准有关.

声明中说,苹果指控三星平板电脑Galaxy Tab 10.1所侵犯的专利是无效的,法庭应该予以撤销.

三星此前已在韩国、日本、德国对苹果提起专利反诉.

目前尚未取得苹果位于澳洲的发言人士对此事置评.(完)