〔东京美债〕收益率逼近60年低位,因欧债危机及美联储或采更多措施

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月19日电---美国指标公债收益率(殖利率)周一在亚洲市场守在逼近60年低位水准,因市场愈发认为美国联邦储备理事会(FED)本周开会时将采取更多措施支撑经济.
基金经理及对冲基金已被迫回补美债空仓,因美国经济前景恶化,令美联储采取更多量化宽松措施的压力增大.
包括8月非农就业岗位等连串疲弱的数据,加上欧元区不时传出的负面消息,使得美国公债因避险魅力而备受青睐,进而令收益率逼近纪录低位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。