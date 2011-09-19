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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 13:20 BJT

〔东京美债〕收益率逼近60年低位,因欧债危机及美联储或采更多措施

路透香港9月19日电---美国指标公债收益率(殖利率)周一在亚洲市场守在逼近60年低位水准,因市场愈发认为美国联邦储备理事会(FED)本周开会时将采取更多措施支撑经济.

基金经理及对冲基金已被迫回补美债空仓,因美国经济前景恶化,令美联储采取更多量化宽松措施的压力增大.

包括8月非农就业岗位等连串疲弱的数据,加上欧元区不时传出的负面消息,使得美国公债因避险魅力而备受青睐,进而令收益率逼近纪录低位.

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