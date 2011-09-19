〔台湾债市〕殖利率下跌,欧债危机忧虑再起引发避险需求

路透台北9月19日电---台湾债市殖利率周一下跌,因欧洲因应债务危机的努力遭遇一连串政治打击,引发避险风潮.不过新10年券100/9发行前交易殖利率未跌破上周四低点,短期走势将随着消息面上下震荡为主.

交易商指出,全球市场都在等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)的货币政策会议结论,此前不易有明确方向出现.此外,财政部将在周五公布第四季发债计画,变数未厘清前,殖利率仅能在低档附近盘整.交易商操作将以短线抛补为主.

"欧洲状况还是很不好,殖利率惊惊跌走势不变."一证券商交易员说.

另一寿险业交易员则称,周五将公布下一季的发债计画.市场揣测五年期100/6的增额券将率先推出交易,此将影响100/9的主流地位.不过100/6也受央行即将在29日召开理监事会议的变数影响,在货币政策尚未明朗前,殖利率没有走跌空间.

欧盟财长周末有关如何对抗欧元区债务危机的会议,未能取得新的突破.[ID:nCN1972195]此消息引发亚洲股市周一普遍下跌.加权股价指数.TWII收跌1.27%,报7,480.88点.该指数上周五收升2.6%.

美联储将于周二和周三召开货币政策会议,市场广泛预期决策者们将宣布扶助美国经济的新措施,可能包括增加长债购买规模以及调降银行业超额准备金利率等手段.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -1.95 0.9580 0.9550-0.9685 32.0

10 100/9 A00109=TWO -3.15 1.2450 1.2420-1.2645 303.0

30 100/8 A00108=TWO -2.00 1.8800 1.8800-1.8900 2.0

交易商认为,综合国际金融市场的看法,美联储在周三、周四会议上决定通过卖短债买长债,拉低美国长期利率的机会不低,此将令殖利率曲线趋于平缓.虽然台湾的金融环境与美国相异,但债市表现通常是亦步亦趋.

"100/9殖利率跌太多了,接下来就看长券端表现."一证券商交易员说.

另一寿险业交易员也指出,20年与30年券近期交易量稀少,显示筹码集中度颇高.流动性不佳虽然对交易面不利,但对有养券需求的实质买盘而言,仍有相对的吸引力.

"如果只求绝对报酬,追100/8一定比追100/9安全."她说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8800

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.3500

5 100/6 A00106=TWO 0.9580

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)