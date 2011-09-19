〔台湾汇市〕台币兑美元收创逾八个月低位,因欧债疑云难消

路透台北9月19日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘重跌1.96角,创逾八个月以来低位,因尾盘央行循例调节.欧盟财长会议缺乏突破性进展,市场避险情绪升高,国际美元走强、台股下跌,均使台币走疲.

交易商指出,美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议召开在即,市场预期会後将释出刺激经济政策,场上观望气氛浓厚.早盘虽见外资汇出,但追价意愿不高,出口商亦惜售美元;午後韩元跳空走贬,见外资加重汇出力道,才令台币跌幅再度扩大.

临收盘前,央行趁势助贬约8.5分,令台币收在全日最低汇价.

"虽然央行整日卖了不少美元,(终场)却还是希望台币维持在一个相对偏弱的价位,"一位汇银人士说.

不过他们也强调,央行以稳定汇价为主要原则,并不会刻意扭转台币走势.

根据央行发布主要货币对美元汇率变动资料,与上周五收盘比较,台币今日走弱0.66%,跌幅小于韩元KRW=的2.15%、坡元SGD=的1.39%,以及澳币AUD=的0.90%,显示台币走势相对稳定.

市场人士预估,台币明日主要交投区间将落在29.65-29.85元,且国际金融市场动荡不安,料台币震荡幅度也将加大.

台币兑美元上次收盘低点出现在1月10日,报29.800元.另外,台币盘中亦触及近七个月来低位至29.780元,上次盘中低点为2月25日的29.905元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘下跌1.27%,报7,480.88点;外资及陆资今日在台股卖超45.25亿台币,结束连续二日买超,上交易日为买超115.86亿.[ID:nCT0400452]

新兴汇市中,韩元兑日圆周一跌至2009年3月以来的最低水平,坡元创下8月初以来的最大单日跌幅,因大批基金担心希腊违约将资金撤出亚洲.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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