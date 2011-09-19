〔路透调查〕台湾8月外销订单年增率料降至7.6%,受欧美情势所累

* 公布项目:台湾8月外销订单

* 公布时间:9月20日(周二)本地时间16:00(0800GMT)

路透预估(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估区间 7月 6月 调查家数

+7.6 +5.6至+8.8 +11.12 +9.18 12

观察重点:

--台湾外销订单年增率继近月持稳後料将下降,受欧债危机、美国经济成长减缓及中国紧缩政策所累.[ID:nCT0473689]

--8月实质出口成长7.2%,远不如预期,因中美对科技产品的需求减缓,且台塑化(6505.TW)炼油厂被勒令停工.[ID:nCT0396296]

--8月增幅远低于预期,再加上美国经济成长疲弱及欧洲债务危机恶化,引发外界臆测台湾央行9月29日召开季会时将决议维持利率不变.

--台湾央行上次在6月30日开会时即表明出口成长减缓,指称美国经济复苏力道疲弱,但在通膨上升的疑虑胜过对外部因素的警戒下,仍然决议调高利率.[ID:nCT0460827]

--汇丰/Markit台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)降至31个月低位,部份因新订单创2009年初以来最大降幅.[ID:nCT0394112]

--笔记型电脑制造商广达(2382.TW)预测下半年出货疲弱,仁宝(2324.TW)则调降2011年笔记型电脑出货量预估,均进一步显示需求正在减缓.[ID:nCT0393964]

--韩国8月出口增幅略微下修至25.9%,因电子产品出货持续大减,抵销船舶及石油产品出口畅旺的表现.[ID:nCT0398870]

--台湾外销订单数据为亚洲出口产品需求和高科技商品需求的先行指标,通常领先实际出口两三个月.

市场反应:

--台湾股汇市.TWIITWD=TP不太可能对该数据有所反应,但数据若非常强劲,则有可能拉抬电子出口类股.

相关链接:

--台湾经济部网址:(www.moea.gov.tw)

--参阅其他台湾经济数据,请点击[ECI/TWCN].(完)