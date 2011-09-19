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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 14:56 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,欧盟财长会议令人失望

0639GMT--欧元下跌,此前在周末进行的欧盟财长会议中,政策制定者对欧债危机的讨论并无太大进展.另外,希腊则誓言要采取更多必要的撙节措施以避免违约,但却未表明具体的步骤.

欧元/美元EUR=在电子交易平台(EBDS)触及1.3645美元的低位之後,目前下跌0.9%,报1.3673美元.支撑位在1.3599,这是上周欧元从七个月低位1.34949上涨至1.3937的76.4%回档位.

欧元/日圆EURJPY=R下跌0.8%,报105.11日圆.避险情绪打击澳元,使其兑美元AUD=D4下跌1.25%,报1.0228美元.新西兰元/美元NZD=D4下跌0.85%,报0.8217美元.欧洲股市料将开低.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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