《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,欧盟财长会议令人失望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0639GMT--欧元下跌,此前在周末进行的欧盟财长会议中,政策制定者对欧债危机的讨论并无太大进展.另外,希腊则誓言要采取更多必要的撙节措施以避免违约,但却未表明具体的步骤.
欧元/美元EUR=在电子交易平台(EBDS)触及1.3645美元的低位之後,目前下跌0.9%,报1.3673美元.支撑位在1.3599,这是上周欧元从七个月低位1.34949上涨至1.3937的76.4%回档位.
欧元/日圆EURJPY=R下跌0.8%,报105.11日圆.避险情绪打击澳元,使其兑美元AUD=D4下跌1.25%,报1.0228美元.新西兰元/美元NZD=D4下跌0.85%,报0.8217美元.欧洲股市料将开低.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。