〔欧洲金融〕欧盟及IMF要求希腊加速落实撙节措施--媒体

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅典9月16日电---希腊媒体周一报导,欧盟及国际货币基金组织(IMF)已经提出一份15项撙节措施清单,要求希腊加快落实以做为拨付下一笔援助金的条件.
根据媒体公布的这张清单,希腊必须开始裁减政府员工,减少或者冻结政府薪资及养老金,提高取暖油税,关闭亏损的国营机构,删减健康保险支出,以及加速民营化.
这些措施都已经列在希腊中期预算删减计画中,希腊国会在6月已经批准这项计画,以确保取得欧盟和IMF的资金避免破产.
财经网站To Vima说它们从希腊财政部的电子邮件中得知,希腊各部会直到周一才回应它们想采取甚麽样的行政措施来落实欧盟/IMF的要求.
希腊财政部长Evangelos Venizelos及欧盟/IMF的审查人员将在周一稍後举行电话会议.政府的内阁会议也将随後召开.(完)
--编译 李婷仪;审校 艾茂林
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。