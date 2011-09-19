〔欧洲金融〕欧盟及IMF要求希腊加速落实撙节措施--媒体

路透雅典9月16日电---希腊媒体周一报导,欧盟及国际货币基金组织(IMF)已经提出一份15项撙节措施清单,要求希腊加快落实以做为拨付下一笔援助金的条件.

根据媒体公布的这张清单,希腊必须开始裁减政府员工,减少或者冻结政府薪资及养老金,提高取暖油税,关闭亏损的国营机构,删减健康保险支出,以及加速民营化.

这些措施都已经列在希腊中期预算删减计画中,希腊国会在6月已经批准这项计画,以确保取得欧盟和IMF的资金避免破产.

财经网站To Vima说它们从希腊财政部的电子邮件中得知,希腊各部会直到周一才回应它们想采取甚麽样的行政措施来落实欧盟/IMF的要求.

希腊财政部长Evangelos Venizelos及欧盟/IMF的审查人员将在周一稍後举行电话会议.政府的内阁会议也将随後召开.(完)