〔台湾新债〕土银周二将标售65亿台币七年期次顺位金融债--标售文件

路透台北9月19日电---据路透周一获得的标售文件,台湾主要公股银行--土地银行将于周二(20日)进行七年期次顺位金融债标售,总额预定65亿台币.

两位承销商指出,土银将延续去年以荷兰标的竞价方式决定利率,此与其他金融机构发行次顺位债采先行定价再销售的方式不同,预料得标利率将落在1.60-1.65%区间.

根据招标通知,土银预计标售的次顺位金融债可依竞价结果增减金额,幅度以不超过原订总额的20%为原则.投标截止时间为周二中午12点.

土银在去年11月中旬曾发行了133亿台币的七年期次顺债,当时定价利率为1.53%.

土银在中华信评的评等为"twAA".(完)