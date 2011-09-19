〔台湾新债〕土银周二将标售65亿台币七年期次顺位金融债--标售文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月19日电---据路透周一获得的标售文件,台湾主要公股银行--土地银行将于周二(20日)进行七年期次顺位金融债标售,总额预定65亿台币.
两位承销商指出,土银将延续去年以荷兰标的竞价方式决定利率,此与其他金融机构发行次顺位债采先行定价再销售的方式不同,预料得标利率将落在1.60-1.65%区间.
根据招标通知,土银预计标售的次顺位金融债可依竞价结果增减金额,幅度以不超过原订总额的20%为原则.投标截止时间为周二中午12点.
土银在去年11月中旬曾发行了133亿台币的七年期次顺债,当时定价利率为1.53%.
土银在中华信评的评等为"twAA".(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。