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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 15:42 BJT

《外汇动态》欧元/美元脱离盘中低位,但在1.3700-10有卖单

0719GMT--欧元/美元EUR=脱离盘中低位1.3645美元,下跌0.7%,报1.3690美元.交易员因传闻从1.3660-70美元附近开始有瑞士买盘介入.

不过1.3700-10附近开始有模组基金卖盘的传言,可能让欧元反弹受限.

在更上方,欧元上行要填补上周五低点1.3752与隔夜市场之间的缺口,将在100周移动均线位置约1.3722遭遇阻力.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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