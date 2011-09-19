〔全球油料作物〕美国玉米价格过高可能损及其出口市场份额--油世界

路透印尼努萨杜瓦9月19日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周一表示,美国玉米价格太高,将令这个全球最大供应国有损失市场份额的风险.另外,虽然前景预估黯淡,玉米收成仍可能优于预期.

油世界全球油籽主管Thomas Mielke在东南亚美国农业合作社会议中说,这些因素对大豆短线价格来说是利空.

"大豆价格和豆粕价格目前已处于高位,"Thomas Mielke说,"我预估短期内,利空因素将成为主导,先是在期货市场,但也会蔓延到现货市场."

"目前已知的利好因素是价格已有回落,"他补充说."可能会延续到今年9月/10月."

中国等亚洲发展中国家的旺盛需求,加上美国出现逾50年来最炎热夏天,最近已将芝加哥期货交易所(CBOT)的玉米期货推升至纪录高位.

"相较其他产地,美国玉米价格已经太高...美国有丧失出口市场份额的风险,"Mielke说,"美国玉米产量可能会略高于预期,大豆可能也是如此,但有点言之过早."

油世界6月时说,全球2011/12年大豆产量预估约2.65亿吨.(完)