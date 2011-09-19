〔全球经济〕欧洲央行管委会委员利卡宁警告经济前景已迅速恶化(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透赫尔辛基9月19日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周一表示,全球经济前景已迅速恶化,欧债危机持续未解,已损害欧元区金融市场功能.
"如果要让经济放缓情况像预期那样仅限于短期,则必须迅速重振信心.否则,经济有再度陷入衰退的危险,"利卡宁发表声明称.
"经济成长面临的风险严重偏向下档.有关通货膨胀的风险也已经改变.在一个高度不确定的环境下,我们必须持续非常密切注意所有发展."
利卡宁指出,不确定性已经反映到实质经济,而银行间市场的金融中介运作已受到扰乱,他并敦促政界及银行股东有所行动.
"重振对金融体系信心的最有效工具就是补强银行资本.这主要是股东的任务,"他称.
利卡宁表示,要解决主权债务问题,政坛必须致力于减赤计画,达成结构性的基本预算盈馀.
他并呼吁各国政府迅速落实7月欧洲领袖作成的决定.
"主权债危机已不再只是小国的问题,而是整个欧元区危机,扩大至系统性层面,"他称.
"最重要的是,有关欧洲金融稳定机构(EFSF)的调整措施获得完全实现,且EFSF开始发挥效果."(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
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