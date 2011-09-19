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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 16:44 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌,投资人担忧全球经济可能放缓

路透上海9月19日电---铜价周一下跌,投资人关注全球经济可能放缓.主要发达国家被主权债危机笼罩;同时,中国和印度正在对抗通胀压力.

Freeport McMoRan(FCX.N)位于印尼的铜矿场结束部分罢工行动,对铜价影响不大.

0441GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌2.3%,报每吨8,500美元,该期约前一交易日小跌0.2%.

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