《外汇动态》欧元/美元隐含波动率上扬,因现汇走贬

0822GMT---欧元/美元隐含波动率EURVOL上扬,此前欧元/美元现汇在海外市场跳空下跌;在美联储本周开会以前,市场尤其存在事件风险.

一个月期波动率EUR1MO=报约15.75,高于上周五的约14.5.

风险逆转指标也显示欧元卖权溢价升高,delta值为0.25的欧元/美元一个月期风险逆转指标EUR1MRR=ICAP报约3.0,上周五为2.6,但仍不及上周一所创约4.0的纪录高位.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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