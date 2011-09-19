《KEMP专栏》理想的油价预测应该长得什麽样?

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(John Kemp是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp; 编译 张涛/程琳/蔡美珍
路透伦敦9月16日电---对于原油和其它大宗商品价格的预测多数不准,这是大家都知道的事情.
我以前针对目前预测方法存在的问题写过文章,要求预测者把不确定性考虑在内,以概率分布的形式发表预测,而不是提供一个单一的估值.
那麽,好的价格预测应该是什麽样呢?
最重要的是,预测必须承认市场供需方面的不确定性.应该以概率分布的形式来表示供应与需求前景.
对于需求与供应,应该有一个中心预测,以及一系列外围结果,基于(a)根据以前估计错误所得出的平常可变性水平;(b)评估不确定性高于还是低于平常水平; (c)反映预计会影响风险平衡的具体因素的偏度.
把供应与需求的所有概率分布合在一起,就得出关于预期市场平衡状况的联合分布或概率面,这是做出概率化价格预测的基础.
这好像很复杂,其实统计学相当简单,而且在天气预报等许多领域得到普遍应用.
实际上,概率方法已经深入大宗商品市场,在所有期货与选择权交易中得到使用.对冲者和投机客把自己对各种结果的估计(主观看法),与远期曲线及波动率平面所反映的(客观)概率预测加以比较,决定是否买进或和卖出期货与选择权合约.
正如一名资深市场参与者所言,"远期曲线不是我们的预测,而是我们交易的参照."
改采概率化预测,将使分析师也能像其多数客户那样采用这种方法,从而大大改善预测的有用性.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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