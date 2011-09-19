《KEMP专栏》理想的油价预测应该长得什麽样?

(John Kemp是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 张涛/程琳/蔡美珍

路透伦敦9月16日电---对于原油和其它大宗商品价格的预测多数不准,这是大家都知道的事情.

我以前针对目前预测方法存在的问题写过文章,要求预测者把不确定性考虑在内,以概率分布的形式发表预测,而不是提供一个单一的估值.

那麽,好的价格预测应该是什麽样呢?

最重要的是,预测必须承认市场供需方面的不确定性.应该以概率分布的形式来表示供应与需求前景.

对于需求与供应,应该有一个中心预测,以及一系列外围结果,基于(a)根据以前估计错误所得出的平常可变性水平;(b)评估不确定性高于还是低于平常水平; (c)反映预计会影响风险平衡的具体因素的偏度.

把供应与需求的所有概率分布合在一起,就得出关于预期市场平衡状况的联合分布或概率面,这是做出概率化价格预测的基础.

这好像很复杂,其实统计学相当简单,而且在天气预报等许多领域得到普遍应用.

实际上,概率方法已经深入大宗商品市场,在所有期货与选择权交易中得到使用.对冲者和投机客把自己对各种结果的估计(主观看法),与远期曲线及波动率平面所反映的(客观)概率预测加以比较,决定是否买进或和卖出期货与选择权合约.

正如一名资深市场参与者所言,"远期曲线不是我们的预测,而是我们交易的参照."