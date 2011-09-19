〔欧元区经济〕德国央行总裁警告新政策难以激励政府改善财政

路透法兰克福9月19日电---德国央行总裁、欧洲央行管委会成员魏德曼周一强调,进一步推动欧元区共同负担债务,却没有让弱国交出一部分经济决策权,会构成错误的激励诱因.

"(7月21日的)那些决策是朝着共担债务及减少资本市场纪律行为跨出一大步,但却没有明显加强对一国财政政策的控制及影响,"魏德曼在准备对德国预算委员会发表的讲稿中称.

欧洲国家领导人7月21日同意给予欧洲金融稳定机构(EFSF)新权力,包括对遭遇市场压力的国家提供预防性贷款,以及买进主权债以支撑受困国家.

7月21日协议亦放宽了对问题国家的授信条件,并延长期限.

魏德曼指出,新的授信条件严重削弱了对受援国家的激励,难以促使其通过经济和财政改革尽快改善财政并重回市场,这是最严重的部分.

魏德曼表示,对EFSF及危机防范工具的调整,有进一步弱化机构性框架的危险.

但他也指出,货币联盟所根据的原则,整体上并未计画改变,也没有必要改变,对于一个以稳定为重的货币联盟,这些原则仍然充分且必要.

魏德曼表示,这次危机的一个可能结果,是国家权力转移到欧洲层级,但他并指出,政治层面也无迹象显示,会形成欧洲共同财政政策或政治联盟.(完)