(重温稿)〔台湾货币市场〕短率勉力持稳,外商银行资金趋少令新钱难觅

* 短率勉力持稳

* 外商银行资金趋少

记者 高洁如

路透台北9月19日电---台湾银行间短期利率周一虽然勉力持稳,但新钱难觅,不少银行表示主导拆出的外商银行资金偏少.若资金持续紧张,不排除本周起短率有扬升机会.

市场人士指出,自本月初起台币汇价偏弱,在外资汇出下,外商银行的资金趋于短少.此外,本月又是季底,按往例银行间的资金调度会趋向保守一些,将使得市场的多馀资金偏少.

"外商银行的钱少了不少,...不过早上虽然有一些要钱的电话,但也没有很紧张,"一公股银行人士称.

今日隔拆、1周内天期的拆款利率高位虽见走升,但整体而言明显调高拆出利率的金融机构并不多.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.394%,与上日相同;区间为0.295-0.810%,上日在0.295-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.830%,上日在0.388-0.810%.央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率仍维持在0.388%.

台币兑美元TWD=TP周一收盘重跌1.96角,报29.780.自8月底起,台币已贬值7.60角.而统计本月以来,外资在台湾股市也卖超逾400亿台币.[ID:nCT0400452]

**票券商缺口不大**

短票市场方面,交易员表示,市场的票量还是不多,票券商的缺口不大,市场买气还不错.

也有银行交易员指出,虽然买方想提高买票的利率,但由于市场预期央行本月理监事会议後,决议升息的机会并不高,因此调高利率有点难度.

由于欧美景气恐有陷入衰退疑虑,新兴市场央行如巴西央行已在8月底开启降息循环.(全球主要国家和地区的最新指标利率一览请见[ID:nCT0400502])

金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍在0.86%.

央行今日共发行1,290亿台币存单.相较存单到期金额1,525.5亿,存单发行馀额减少235.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共4,388.7亿台币,除周一之外,本周余日的存单到期情况为:周二38亿、周三1,131.20亿、周四577亿、周五1,117亿.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为14亿台币,累计超额准备为600亿台币,加计前期1%的超额准备为1,795亿台币.

**公债RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳.虽有台湾中油[CHIP.UL]40亿台币的公司债发行,交易商多提前因应影响不大;不过,投信端今日资金供应较少,要找新钱不容易,整体市场稳中偏紧.

交易商表示,中油公司债三种天期分别于本周三个交易日发行,今日交割债券为五年期,买盘以银行体系为主,加之金额仅40亿台币,对市场影响有限.不过,周三、四交割的中油公司债天期较长,主要买盘为RP市场主要资金供应者--寿险业,将密切观察後续效应.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.

交易商统计,周三、四分别有台湾中油10年期与七年期公司债发行,金额为68亿及60亿台币.(完)