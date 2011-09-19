《欧洲政经焦点》金主要求希腊缩小公共部门,雅典称接近达成协议

* 国际货币基金组织(IMF)称,希腊必须缩小公共部门

* 希腊与欧盟/欧洲央行及IMF的电话会议将于周二恢复

* 希腊财政部官员称已经接近达成协议

* 金融市场受希腊疑虑、欧盟不作为及德国选举结果冲击

* 柏林地方选举失利削弱梅克尔地位

路透雅典9月19日电---国际金主周一向希腊表示,其必须缩小公共部门并改善税收,藉以避免在数周之内耗尽资金,而投资人则是因为欧洲的政治挫折而出脱高风险的欧元区资产.

在与金主进行电话会议过後,希腊一名财政部官员称其已经接近达成协议以继续取得纾困资金,不过"仍有些工作要做."

美国股市尾盘回升,受可能达成协议的消息激励.

希腊财政部长Evangelos Venizelos与欧盟和国际货币组织(IMF)的高阶官员召开电话会议,希腊方面称这是一场"建设性的和实质性的"会谈.此前雅典方面已承诺将尽量采取必要的节约措施,以赢取下一阶段的援助金.