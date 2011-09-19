《欧洲政经焦点》金主要求希腊缩小公共部门,雅典称接近达成协议

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 国际货币基金组织(IMF)称,希腊必须缩小公共部门
* 希腊与欧盟/欧洲央行及IMF的电话会议将于周二恢复
* 希腊财政部官员称已经接近达成协议
* 金融市场受希腊疑虑、欧盟不作为及德国选举结果冲击
* 柏林地方选举失利削弱梅克尔地位
路透雅典9月19日电---国际金主周一向希腊表示,其必须缩小公共部门并改善税收,藉以避免在数周之内耗尽资金,而投资人则是因为欧洲的政治挫折而出脱高风险的欧元区资产.
在与金主进行电话会议过後,希腊一名财政部官员称其已经接近达成协议以继续取得纾困资金,不过"仍有些工作要做."
美国股市尾盘回升,受可能达成协议的消息激励.
希腊财政部长Evangelos Venizelos与欧盟和国际货币组织(IMF)的高阶官员召开电话会议,希腊方面称这是一场"建设性的和实质性的"会谈.此前雅典方面已承诺将尽量采取必要的节约措施,以赢取下一阶段的援助金.
在周二傍晚恢复举行会谈之前,IMF驻希腊代表提出雅典当局必须采取的措施,以在下月取得80亿欧元的援助金,应付派发薪资及退休金之需.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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