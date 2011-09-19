〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连跌三日,货运业务放缓

路透伦敦9月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第三个交易日下跌,因货运业务放缓,且受船只供应数量增加拖累.

波罗的海乾散货运价指数下跌2.76%或50点,至1,764点;上周稍早曾升至近九个月来的最高水准.

"运费费率衍生品今天相当疲弱,市场人气不稳."船运经纪公司FIS研究主管Peter Norfolk称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌5.35%,海岬型船舶平均获利降至23,026美元,连降三日,至9月1日以来最低.每日平均获利上周稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

中国第二大煤炭生产商--中煤能源H股(1898.HK)周一急挫17%後停牌,此前其母公司持有的煤矿发生事故,政府下令该公司在山西所有矿井停产整顿.

RS Platou Markets称短期内供应缺口可由库存补上.

"随着冬季需求浮现,加上矿场停工时间可能延长,且中国南部严重乾旱,我们预计乾散货运市场将寻获支撑,特别是表现一直落後的较小型乾散货运会受到提振,因煤价套利诱人可望吸引中国增加动力煤进口."

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.69%,该型船舶平均获利降至13,914美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)