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宏观经济 | 2011年 9月 20日 星期二 08:07 BJT

《美国重要政经日程》--9月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1145 - ICSC/高盛一周连锁店销售.

1230 - 商务部公布8月房屋开工/建筑许可数据.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券;并标售52周期国库券.

1255 - Redbook一周连锁店销售.

2030 - 美国石油协会(API)公布一周美国石油库存报告.

-- - 美国联邦储备理事会(美联储)公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的政策会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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