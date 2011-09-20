版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:13 BJT

《外汇动态》欧元支撑位在近1.3585及1.3555美元

2359GMT---欧元/美元EUR=的支撑位于近1.3585的隔夜低点,之下约为1.3555,是小时图上9月12日、13日所及低点.

欧元最新报1.3624美元,下跌0.5%.

在标准普尔将意大利主权评等下调一个级距,从A+/A-1+降至A/A-1[ID:nCN1975065]後,欧元从1.3675美元附近一路跌至1.3599.(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐