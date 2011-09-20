《台湾报摘》--经济日报9月20日

* 头版头条:

--希腊债务违约机率有升高迹象,全球市场又开始绷紧神经,欧股19日重挫逾3%,美股早盘也大跌2%,欧元上周涨幅全数吐出,金价与油价联袂下挫.

* 其他:

--全球最大工具机展德国汉诺威EMO(The Exposition Mondiale de la Machine Outil)昨日登场,因应全球景气不佳的挑战,今年展场秀出物超所值、系统整合及24小时生产三大趋势,台湾厂商以物美价廉优势,总计第一天即拿下新台币20亿台币的订单.

--台湾长荣航空(2618.TW)总经理张国炜表示,今年美国耶诞节的货运量能未能显现,对于第四季货运旺季市场转趋保守看待.市场解读,航空货运和电子业景气息息相关,如果航空公司货运不佳,代表第四季电子产业景气不乐观.

--经济部公布,今年前八月促进民间投资金额达8,348亿台币,目标达成率推进到七成五,预估今年1.1兆(万亿)台币目标可达阵.面板业不景气,面板大厂--友达(2409.TW)8月仍逆势投资700亿台币兴建8.5代厂,拿下8月民间投资冠军.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.