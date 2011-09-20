《台湾报摘》--经济日报9月20日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--希腊债务违约机率有升高迹象,全球市场又开始绷紧神经,欧股19日重挫逾3%,美股早盘也大跌2%,欧元上周涨幅全数吐出,金价与油价联袂下挫.
* 其他:
--全球最大工具机展德国汉诺威EMO(The Exposition Mondiale de la Machine Outil)昨日登场,因应全球景气不佳的挑战,今年展场秀出物超所值、系统整合及24小时生产三大趋势,台湾厂商以物美价廉优势,总计第一天即拿下新台币20亿台币的订单.
--台湾长荣航空(2618.TW)总经理张国炜表示,今年美国耶诞节的货运量能未能显现,对于第四季货运旺季市场转趋保守看待.市场解读,航空货运和电子业景气息息相关,如果航空公司货运不佳,代表第四季电子产业景气不乐观.
--经济部公布,今年前八月促进民间投资金额达8,348亿台币,目标达成率推进到七成五,预估今年1.1兆(万亿)台币目标可达阵.面板业不景气,面板大厂--友达(2409.TW)8月仍逆势投资700亿台币兴建8.5代厂,拿下8月民间投资冠军.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。