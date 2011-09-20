版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:35 BJT

《台湾报摘》--工商时报9月20日

* 头版头条:

--上周末欧盟财长会议未能就解决欧债危机达成具体决议,加上希腊周一将与欧盟、国际货币基金(IMF)就取得国际纾困款项要件进行关键评估,全球金融市场再度笼罩在希腊即将倒债的疑虑下.

* 其他:

--台积电(2330.TW)今年维持74亿美元资本支出,但明年将降至60亿美元,降幅约19%.台积电虽然第四季接单能见度仍不高,65奈米产能过剩,但28奈米需求已见转强.

--新光金控(2888.TW)周一拿到苏州租赁公司开业许可,正式抢入中国大陆上兆人民币租赁与人民币业务商机.新光金表示,苏州租赁公司预计10月底开幕,未来将透过苏州租赁公司布点,搭配新光银香港分行,来扩展大陆市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐