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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:25 BJT

〔芝加哥期市〕低接买盘提振小麦和大豆期货反弹,美元上扬或限制涨幅

路透新加坡9月20日电---美国小麦和大豆期货周二重拾涨势,在上日因全球经济疑虑导致价格下跌後,有低接买盘浮现;不过美元上扬可能限制这些谷物期货的涨幅.

12月小麦合约WZ1上升0.56%至每蒲式耳6.76-3/4美元,周一受美元走强的打压,小麦跌至7月中以来最低位.

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