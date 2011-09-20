〔台湾个股〕台积电明年资本支出年减19%至60亿美元--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北9月20日电---台湾本地媒体--工商时报周二报导,全球晶圆代工龙头业者--台积电(2330.TW)今年虽仍维持74亿美元资本支出,但明年将降至60亿美元,降幅约19%;明年资本支出将主要用来扩充28奈米产能.
而台积电公司目前对于此事则不发表评论.
报导指出,台积电虽然第四季接单能见度仍不高,65奈米产能过剩,但28奈米需求已见转强.至于台积电中科12寸厂Fab15已开始初期试产,明年第一季来自行动装置的28奈米订单高于预期,产能将维持满载.
工商时报也表示,台积电8月营收高于预期,主要受惠于急单效应,但因部分订单是将9月或10月的投片往前移,所以将影响到第四季营收表现.目前台积电客户尚未完全确定第四季接单情况,而据现在订单情况评估,下季度营收减幅将低于10%,表现优于同业.
报导称,台积电28奈米于第四季开始小量生产,由于良率表现优于预期,明年第一季来自辉达(NVIDIA)、超微、高通等客户订单转强.据台积电内部初步规划,今年资本支出维持修正後的74亿美元,但明年资本支出预估为60亿美元,年减率约19%,而明年资本支出主要会用来投资及扩建28奈米产能.
而设备业者也表示,台积电的竹科12寸厂Fab12已开始量产28奈米,中科12寸厂Fab15也开始进入初期试产(initial ramp)阶段.台积电的28奈米接单明显优于预期,明年第一季需求持续转强,除了NVIDIA及超微的绘图晶片外,高通的Snapdragon等ARM架构处理器也开始进入量产阶段,但因制程微缩影响,65/55奈米的产能利用率下滑幅度较大,现在出现产能过剩情况.
台积电先前在7月间的法人说明会中表示,第三季旺季将出现少见的营收衰退,不过董事长张忠谋也表示,此波半导体业修正期料仅会延续一季,而不像2008年底至2009年初当时因为金融风暴而引发的恐慌性衰退.[ID:nCT0470735](完)
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--记者 詹颖 /高洁如; 审校 张喜良
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