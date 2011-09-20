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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:47 BJT

《外汇动态》东京定盘相关需求或暂时支撑美元/日圆

0022GMT---一日系券商交易员表示,鉴于和0100GMT东京定盘相关的美元潜在买盘,美元/日圆或暂有些支撑,并称这样的美元/日圆需求可能暂时也间接支撑着欧元/日圆.

不过美元/日圆短线若出现任何反弹,可能会在76.80/90失去动能;在此同时,欧元和欧元/日圆似可能回落.

"至少你不该买欧元."该交易员并表示,欧元卖盘可能持续一阵子.

美元/日圆JPY=小涨0.1%,报76.70.欧元/日圆EURJPY=R跌0.3%至104.55,但高于今晨低点104.13.欧元若跌破103.90日圆,将下探10年低位.(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

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