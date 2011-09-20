《台湾重要政经日程》--9月20日-2012年1月14日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
==================今日重要政经消息======================
9/20(二)
--09:00 2011两岸流通服务产业合作及交流会议.
--16:00 经济部公布8月外销订单,7月年增率为11.12%.
--17:00 金管会例会.
==================近期重要政经消息======================
9/22(四)
--16:00 主计处公布8月经季节调整失业率,7月为4.37%.
9/23(五)
--16:00 经济部公布8月工业生产,7月年增率为3.93%.
9/26 (一)
--16:10 央行公布8月货币总计数,7月年增率是6.18%.
9/27 (二)
--16:00 经建会公布8月领先指标月变动率,7月领先指标指数较上月微升0.04%.
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
9/29 (四)
--16:00 央行举行第三季理监事会议.
10/5 (三)
--16:00 主计处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率,8月为成长1.34%.
--16:10 央行公布9月底外汇存底,8月底为4,002.94亿美元.
10/7 (五)
--16:00 财政部公布9月进出口金额,8月出口年增率7.2%.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
11/21(五)
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。