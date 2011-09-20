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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:56 BJT

〔全球金市〕金价受避险买兴支撑小涨,此前标普调降意大利评等

路透新加坡9月20日电---金价周二小涨,受避险买兴升温支撑,此前标准普尔调降意大利债信评等,使投资人对欧债危机的疑虑升高.

0013GMT,现货金XAU=涨0.3%至每盎司1,783.59美元;美国期金GCcv1升0.4%至1,786.20美元.

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