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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 09:18 BJT

〔台湾股市〕开平盘後走扬,油电燃气类及玻璃陶瓷类股领涨

路透台北9月20日电---台湾股市周二开平盘後走扬,油电燃气类指数.TOGI及玻璃陶瓷类指数.TGLI等防御类股领涨.

0103GMT时,加权股价指数.TWII上涨0.61%,至7,526.30点.上交易日收挫1.27%.

电子类指数.TELI上涨0.66%,金融保险类指数.TFNI升0.45%.

台积电(2330.TW)小升0.14%.有媒体报导称,台积电今年维持74亿美元资本支出,但明年将降至60亿美元,降幅约19%.[ID:nCT0400896]

台币兑美元TWD=TP贬值0.34%,至29.88台币.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超45.25亿台币,结束连续二日买超,上交易日为买超115.86亿.[ID:nCT0400452] (完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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