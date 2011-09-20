〔欧洲政经〕希腊可能就欧元区成员国资格议题举行公民投票--报载

路透9月20日电---希腊报纸Kathimerini的网站周二报导指出,希腊可能就欧元区成员国资格议题举行公民投票,藉以强化政府处理债务危机的力量,不论是留在欧元区内还是通过退出欧元区.

报纸引述未具名消息人士谈话指出,希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)正考虑提出公投,因来自各方的压力上升.外国债权人敦促希腊加快缩减预算,而当地民众几乎天天大规模上街抗议紧缩措施.

浏览该报报导,请点选以下网址:(www.ekathimerini.com)

帕潘德里欧先前排斥任何的公民投票,但如今认为公民投票可能赋予他所领导的社会党政府新的授权,以持续推动国际金主所支持的节约措施.

报导称,内阁中看法分歧,数名部长在周日紧急会议上呼吁采取包括提前选举的激进措施,而其他人士则是希望避免举行公民投票或大选.(完)