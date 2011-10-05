〔台湾央行〕对目前经济情势审慎乐观,银行流动性没问题--总裁

路透台北10月5日电---台湾央行总裁彭淮南周三在立法院中表示,对目前经济情势审慎乐观,要度过此次欧债危机,除货币政策外还有很多的工具可维持金融稳定,需待各部会共同努力.

彭淮南也在接受立委质询时强调,银行流动性没有问题,资金充沛且财务相当健全.

台湾央行在周一提前送交立法院的业务报告中表示,汇市若有"双向"的过度升贬情况,将进场维持汇市稳定.这也有助减少厂商的汇兑风险,并促进对外贸易.[ID:nCT0480255]

台湾央行甫于上周四(29日)宣布重贴现率维持在1.875%不变,暂时停止了连续五度的升息循环.央行并在新闻稿中表示,经济成长疲软及金融情势恶化的交叉影响下,全球经济金融不确定性升高,但第四季起全球通膨降温.(完)