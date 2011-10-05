〔台湾央行〕对目前经济情势审慎乐观,银行流动性没问题--总裁

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透台北10月5日电---台湾央行总裁彭淮南周三在立法院中表示,对目前经济情势审慎乐观,要度过此次欧债危机,除货币政策外还有很多的工具可维持金融稳定,需待各部会共同努力.
彭淮南也在接受立委质询时强调,银行流动性没有问题,资金充沛且财务相当健全.
台湾央行在周一提前送交立法院的业务报告中表示,汇市若有"双向"的过度升贬情况,将进场维持汇市稳定.这也有助减少厂商的汇兑风险,并促进对外贸易.[ID:nCT0480255]
台湾央行甫于上周四(29日)宣布重贴现率维持在1.875%不变,暂时停止了连续五度的升息循环.央行并在新闻稿中表示,经济成长疲软及金融情势恶化的交叉影响下,全球经济金融不确定性升高,但第四季起全球通膨降温.(完)
--采访 高洁如;撰写 董永年;审校 杨淑祯
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类