《即时观点3》台湾8月外销订单年增率创22个月新低,第三季将呈个位数增长

路透台北9月20日电---台湾经济部周二公布,8月外销订单较上年同期成长5.26%,创下2009年10月增长4.41%以来最低,且低于市场预估的成长7.6%.官员预估第三季外销订单增幅下滑至个位数已成定局.

经济部副统计长蔡美娜在记者会中表示,受欧美对资通讯产品需求明显减缓,中国也因紧缩的货币政策与打房导致对面板、机械设备需求下降等影响.

至于第四季的展望,她认为,仍会有季节性的需求,但会成长多少则无法估算.

数据显示,8月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长3.44%,来自于美国的接单金额较上年同期成长9.05%,欧洲则是成长8.08%.7月则分别同比增长6.51%、16.4%以及22.4%.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年8月 2011年7月

外销订单 +5.26 +11.12

路透调查预估 +7.6 --

**市场评论**

渣打银行经济分析师符铭财

这数字符合我预估的成长5.2%.电子业的订单能见度本来就预期不会高.而在非电子部份也看到放缓情况.

股价大跌的确也对贸易信心造成影响,所以金融市场必须先稳定下来,外销订单才有机会转佳.

数据显示耶诞节前销售可能不会如预期强劲,而这将损及经济.外销订单今年迄今成长了10%,上年同期则是26%.我预估全年成长率应该只有个位数.

ANZ澳纽银行高级经济师杨宇霆:

数据印证了全球市场的混乱已冲击台湾外贸展望,也不利于经济前景.我们认为这个数据是央行决策者所关注的.事实上,台湾通膨压力低,给予央行采取温和立场的空间,至少暂时可以.有可能将维持指标利率于1.875%不变.

群益证券研究员徐国安:

数据未达市场预期,因为美国及欧洲债务问题,让海外订单变的非常保守.

不过,受到开学及感恩节、耶诞节采购季节的需求所带动,台湾9月的采购经理人指数(PMI)可能会较8月反弹.这可能会让9月外销订单回升一些,但幅度有限.

我们仍然预期台湾央行在9月底的政策会议中将再次升息12.5基点.

宝华综合研究院分析师 程裕城:

市场本已预期8月增幅会明显下滑,因此没有特别意外.主要因为中国的需求无法有效提振,反而是美国市场因苹果(AAPL.O)相关产品持续热卖,表现比较稳定.在比较基期偏高的状况下,预料第四季外销订单的成长率将在0-5%.

央行货币政策并不会因为外销订单增速放缓而改变,他们反而在意物价与房价的管控,为消弭房价可能因停止升息再上扬的预期,央行可能不会太快停止升息的步伐.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬1.08角,报29.888.

--台股加权股价指数.TWII收升0.16%至7,492.85点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处下修2011年全年GDP成长率预测值至4.81%.明年经济成长率预估为4.58%.

--主计处2012年经济预估中,出口自今年的成长15.24%放缓至8.52%;进口亦自今年的15.68%放缓至明年的8.27%.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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