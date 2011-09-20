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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 16:06 BJT

〔台湾数据〕8月外销订单年增率5.26%,低于市场预期

路透台北9月20日电---台湾经济部周二公布,8月外销订单较上年同期成长5.26%,低于市场预估的成长7.6%,较上月的11.12%增速明显放缓.

数据显示,8月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长3.44%,来自于美国的接单金额较上年同期成长9.05%,欧洲则是成长8.08%.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年8月 2011年7月

外销订单 +5.26 +11.12

路透调查预估 +7.6 -- (完)

台湾经济数据新闻请点击[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 曾祥进

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