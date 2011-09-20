〔台湾数据〕8月外销订单年增率5.26%,低于市场预期

路透台北9月20日电---台湾经济部周二公布,8月外销订单较上年同期成长5.26%,低于市场预估的成长7.6%,较上月的11.12%增速明显放缓.

数据显示,8月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长3.44%,来自于美国的接单金额较上年同期成长9.05%,欧洲则是成长8.08%.