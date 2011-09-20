〔路透专访〕Newmont执行长建议卖美元买黄金,预期2012年涨至2,000美元

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透科罗拉多州9月19日电---全球最大金矿商之一Newmont Mining (NEM.N)执行长Richard O'Brien称,若你的投资组合持有大量美元,应该全数抛出,转战金市.
"如果我握有大量美元,我会视今天为脱手良机,开始转移阵地."O'Brien告诉路透."转战金市,把投资组合分散,考虑实物资产--我认为这是人们应该思考的要事."
O'Brien在丹佛黄金论坛间隙发表了这些评论.该论坛是矿业投资者和矿企主管的全球盛会.
"我把黄金视为某人投资组合中的基本部份."他说."无论看空、看多,如果你要持有以美元投资的股票,如果你要持有欧洲货币计价的股票,就应持有黄金."
金价在过去12个月约跳升40%.现货金目前约在每盎司1,780美元左右.O'Brien表示到2012年价格可望升破每盎司2,000美元.
"今年行情显示金价能相当迅速地上涨,波动很大,但有一定的抗跌性."O'Brien说."我认为未来几年都会是这样."(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类