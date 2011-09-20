〔路透专访〕Newmont执行长建议卖美元买黄金,预期2012年涨至2,000美元

路透科罗拉多州9月19日电---全球最大金矿商之一Newmont Mining (NEM.N)执行长Richard O'Brien称,若你的投资组合持有大量美元,应该全数抛出,转战金市.

"如果我握有大量美元,我会视今天为脱手良机,开始转移阵地."O'Brien告诉路透."转战金市,把投资组合分散,考虑实物资产--我认为这是人们应该思考的要事."

O'Brien在丹佛黄金论坛间隙发表了这些评论.该论坛是矿业投资者和矿企主管的全球盛会.

"我把黄金视为某人投资组合中的基本部份."他说."无论看空、看多,如果你要持有以美元投资的股票,如果你要持有欧洲货币计价的股票,就应持有黄金."

金价在过去12个月约跳升40%.现货金目前约在每盎司1,780美元左右.O'Brien表示到2012年价格可望升破每盎司2,000美元.

"今年行情显示金价能相当迅速地上涨,波动很大,但有一定的抗跌性."O'Brien说."我认为未来几年都会是这样."(完)