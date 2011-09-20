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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:03 BJT

《外汇动态》澳元兑美元上涨,此前澳洲央行公布会议纪录

0152GMT---澳元兑美元AUD=D4上涨约50个跳动点左右,至日高1.0243,此前澳洲央行在其9月政策会议纪录中表示,尽管市场反应暗示市场人士预期年底前将大幅降息,但但一系列技术因素说明,目前的情况是市况可能没有正确反映预期.[ID:nCN1974877]

澳元最新上涨0.2%,至1.0232美元,在会议纪录公布前持稳在1.0190左右.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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