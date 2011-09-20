版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:42 BJT

〔标题新闻〕印度央行副总裁称12月起该国物价压力应能趋缓,暗示升息周期或即将到顶

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KK08Q]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐