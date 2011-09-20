〔美国热股〕Tyco集团计画分拆为三家上市公司,股价劲升(更新版)

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路透9月19日电---美国综合性集团Tyco InternationalTYC.N计画分拆为三家上市公司,为预期中的产业整合做准备,同时也使外方更容易收购其业务.

Tyco过去10年致力修复因欺诈丑闻而受创的企业形象,上述决定被视为这家大型工业集团最後的分拆行动.分析师及投资人点名多家跨国工业集团是可能的买主,包括Schneider Electric(SCHN.PA)、美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)及联合技术(United Technologies)(UTX.N).

Tyco通过多次收购成长为如今规模.Tyco表示,分拆行动将使旗下三个事业部门--ADT North America住宅保全、流体控制产品及服务、防火及商用保全业务--将有更多实现成长的选择,不论是由内部或是透过收购.

Tyco市值约200亿美元,公司坦承上述事业有可能出售,并表示,最早在四年前就考虑分拆,但後来决定先改善这些事业的状况.

分析师对Tyco各部门价值总和的估算落差极大,一些分析师估计Tyco价值每股50美元,等于总值232亿美元.但摩根大通等机构认为,根据先前的保全事业及流体控制事业交易案估算,Tyco价值每股65美元,总值300亿美元.

Tyco执行长Ed Breen向分析师表示,若买主要买公司的一块事业,Tyco会衡量所有出价,但这并非公司的计画.

"我深信这些产业将会进行整并....我们希望我们的业务能够在那种环境下竞争,"Breen称.

当问及分拆後是否可能有其中一家公司立即遭到收购,他回道,"这有可能发生."

Tyco股价收高2.4%,至44.75美元,自Breen掌舵以来,公司股价表现超越标准普尔500指数.

Tyco预期一年内完成分拆.估计再融资及其他成本在7亿美元.

高盛及Lazard担任财务顾问.(完)