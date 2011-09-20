版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 11:48 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,交易商调节资金落点

路透台北9月20日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.今日市场供需尚称平顺,交易商考量央行或暂缓升息因素,成交天期不会刻意作短或拉长,以平均分散资金落点为主,跨月利率则稳于近期区间高位.

资金调度人士表示,盘初见投信和寿险业进场解钱,市场资金小缺,不过尾盘见投信端有申购款挹注,迅速补平资金缺口.整体而言,投信端资金较为宽裕,找券需求不减,甚至还见部份无法完全消化资金.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

交易商统计,周三、四分别有台湾中油[CHIP.UL]十年期与七年期公司债发行,金额为68亿及60亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐