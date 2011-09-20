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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 10:45 BJT

〔金属期市〕LME期铜小跌,沪铜触及12月来最低

路透上海9月20日电---伦敦期铜周二小跌0.3%,延续上交易日跌至逾九个月低位的跌势.

全球经济放缓的疑虑犹存料将抑制上档.

0229GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌至每吨8,340美元,该期约前一交易日挫跌3.8%,创下11月30日以来最低水准.

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