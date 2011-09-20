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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 11:11 BJT

《全球市场》亚洲股市及欧元下挫,标普稍早调降意大利评级

* 日经指数下跌1.4%,MSCI除日本以外亚太地区股指下跌1.3%

* 美国股指期货下跌0.8%

* 欧元/美元约在1.3615美元,下跌0.5%

* 布兰特原油跌破每桶109美元

* 避险需求推低10年期日债收益率至0.985%

路透新加坡9月20日电---亚洲股市与欧元周二下跌,此前评级机构标普调降意大利债信评级,希腊则与国际金主会谈以避免在数周内耗尽现金,市场担心欧债危机将把全球金融系统推入全面性银行危机.

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