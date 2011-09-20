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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 12:14 BJT

〔澳洲金融〕澳洲首家实货贵金属交易所将从10月4日开始营运

路透9月20日电---Australian Bullion Exchange(ABX)周二发表声明称,澳洲首家实货贵金属交易所将自10月4日起开始营运.该交易所提供黄金、白银及铂金现货店头交易(OTC).

ABX表示,贵金属的买卖将透过在交易所规定名单上的经纪商,并称正在设法争取多家大型金融机构加入成为注册会员.

"澳洲是全球第二大黄金生产国,我们应该有个全球认可的交易所,才能与这一地位相称,"ABX执行长Thomas Coughlin说.

ABX表示,市场定价将根据国际银行间现货贵金属市场的实时报价,采用九种不同货币计价,由此消除定价风险并实现报价的透明化.

面向不想自己储存贵金属的投资人,ABX还可以提供保管服务.

该交易所表示,已采纳伦敦金银市场协会(LBMA)的估价准则.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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