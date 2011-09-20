〔韩国金融〕当局力图避免重蹈2008年资金外逃的覆辙

路透首尔9月20日电---在韩国力图避免重演2008年资金外逃的覆辙之际,当局被察觉进场干预衍生品交易,而其外汇部门高层官员周二则警告,押注韩元持续贬值者可能会亏钱.

韩元兑美元周二贬值1%至近九个月来最低水准,韩国股市挫跌1.5%,而公债期货则小跌,因外资持续出脱手中的仓位.

全球对欧美经济体惴惴不安,引发最近这波卖压,但韩国庞大的海外借贷及高居不下的家庭债务,使得该国很有可能成为全球金融动荡的最大受害者之一.

"我认为韩元(对全球不稳局势)反应太过剧烈,终将会面临修正,"企划财政部国际金融局长崔钟球于周二早上向记者表示,当时韩元正持续走贬.

崔钟球为韩国外汇部门最高官员,其言论显然旨在对押注韩元贬值者示警.在其发表谈话前不久,交易商指称当局干预衍生品市场.

韩元自8月1日触及年内盘中高位以後,在不到两个月的时间内即贬值近9%;而韩国综合股价指数.KS11则较4月底的年内峰值低约20%.

韩国外汇储备自2008年末的2,000亿美元左右,激增至逾3,100亿美元纪录高位,但短期海外债务仍相当于外汇储备的一半,约为台湾的两倍之多.这使得韩国极易受全球市场信贷紧绌影响,从韩国主权债务的信用违约互换(CDS)近期劲扬即可见一斑.

CDS这种类似保险一样的衍生品,为衡量投资者对韩国资产焦虑程度的指标,其于周一尾盘时报158个基点,为去年年中以来最高位,远高于1月所创89个基点的年内低位.(完)