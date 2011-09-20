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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 11:37 BJT

〔日本债市〕公债价格攀升,意大利遭降评引发避险买盘

路透东京9月20日电---日本公债价格周二攀升,因此前标准普尔调降意大利主权信用评等,激励避险资产买盘涌现;但在美国央行会议召开前,市场交投低迷.

评级机构标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧.[ID:nCN1975091]

指标10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC跌2基点至0.985%,五年期公债收益率JP5YTN=JBTC则跌1.5基点至0.335%.

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